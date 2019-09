Zimbabwaanse oud-president Robert Mugabe (95) overleden

Oud-president Robert Mugabe (95) van Zimbabwe is overleden. Dat heeft zijn familie gemeld, aldus de BBC. Mugabe was al geruime tijd ziek. Het huidige staatshoofd Emmerson Mnangagwa bevestigde het overlijden van Mugabe via Twitter.

Mugabe zou de laatste maanden zijn behandeld in een ziekenhuis in Singapore voor een niet nader toegelichte ziekte. Voordat hij in 2017 aan de kant werd gezet was hij het oudste (destijds 93) regerende staatshoofd in de wereld. Het levensverhaal van Robert Mugabe verliep langs een vaker vertoonde lijn: van bevlogen revolutionair (hij verklaarde ooit een marxistische, leninistische maoist te zijn) en gevierd onafhankelijkheidsstrijder werd hij tenslotte een gevreesd dictator. Mensenrechtenorganisaties hadden de laatste decennia enorme kritiek op de manier waarop hij korte metten maakte met andersdenkenden. Mugabe meende op het laatst dat hij en zijn familie een goddelijk recht hadden op het bestuur van Zimbabwe en wilde de macht overdragen aan zijn tweede vrouw, Grace. Daar ging het fout en werd hij tot zijn eigen verbijstering afgezet.

Rhodesië

Robert Mugabe werd op 21 februari 1924 geboren in wat toen nog Zuid-Rhodesië heette. Dat was een Britse kolonie. In 1965 raakte hij betrokken bij het onafhankelijkheidsproces in Zuid-Rhodesië. Hij was de tweede president van Zimbabwe na de onafhankelijkheid en was 37 jaar aan de macht. De oud-president stapte twee jaar geleden op toen het parlement een afzettingsprocedure tegen hem begon. Toenmalig vice-president Mnangagwa volgde hem op.

Volledig scherm President Robert Mugabe hand in hand met president Nelson Mandela tijdens een staatsbezoek. © REUTERS

Aanvankelijk had Mugabe vooral in linkse kringen een heldenstatus, vanwege zijn verleden als verzetsstrijder tegen het koloniale Britse bewind en daarna zijn politiek van verzoening. Ook wierp hij zich op als kampioen van Afrika. Het beeld van Mugabe kantelde toen hij van zijn land een dictatuur maakte en eind vorige eeuw een gewelddadige campagne begon tegen de witte boeren van Zimbabwe, die met veel geweld van hun land werden verdreven.

Economisch gezien richtte Mugabe Zimbabwe te gronde. Begin deze eeuw werd het Afrikaanse land getroffen door hyperinflatie, waardoor de Zimbabwaanse dollar al zijn waarde verloor. Mugabe liet Zimbabwe na zijn heerschappij achter als een van de armste landen ter wereld.

Volledig scherm Robert en Grace Mugabe in 2017. © AFP

Residenties