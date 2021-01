Zijn naam is Blake, George Blake: levensverhaal Rotterdamse dubbelspion opgetekend

Beroemde dubbelspi­on George Blake (98) overleden

26 december De Brits-Russische dubbelspion George Blake is op 98-jarige leeftijd in Moskou overleden. Dat meldden Russische media vandaag. De in Rotterdam geboren Blake werkte voor de Britse inlichtingendienst MI6 toen hij in de jaren vijftig besloot om als dubbelagent voor de Sovjet-Unie te gaan werken.