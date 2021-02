Zijn jongeren klagende prinsjes en prinsesjes? ‘Het leven is niet alleen maar leuk’

Kyra: ,,In februari vorig jaar ging ik op kamers. Iedereen zei: geniet ervan, dit wordt de mooiste tijd van je leven. Ik keek uit naar de feestjes. Nog geen maand later ging de eerste lockdown in. Daar zat ik, in m’n eentje. Het voelt alsof er een jaar van m’n studententijd is afgepakt. Of anderhalf, want hoe lang gaat dit nog duren? Ik zie geen perspectief. Sinds de tweede lockdown ben ik erg neerslachtig.’’