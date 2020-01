Ziekenhuizen superdruk met vuurwerkslachtoffers en gevallen alcoholvergiftiging

Nederlandse ziekenhuizen zijn vandaag superdruk met het behandelen van vuurwerkslachtoffers. Onder de slachtoffers is een 3-jarig kind, dat gewond raakte toen vuurwerk in de capuchon terechtkwam. Verder waren er veel gevallen van alcoholvergiftiging, vooral bij jongeren.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft 37 mensen met brandwonden behandeld of geadviseerd over het letsel dat ze hadden opgelopen. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. De meeste brandwonden waren veroorzaakt door vuurwerk en carbid. Op de spoedeisende hulp meldden zich in de oudejaarsnacht 90 mensen. Vorig jaar waren dat er 150. Een van de patiënten op de spoedeisende hulp werd opgenomen vanwege een alcoholvergiftiging.

Bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kwamen vanaf dinsdag 18.00 tot woensdag 10.00 uur in totaal 28 patiënten binnen, van wie zes door vuurwerk gewond waren geraakt. Twee van de zes moesten direct worden geopereerd aan verwondingen aan een hand. Een andere patiënt is doorgestuurd naar het Oogziekenhuis in Rotterdam. Vorig jaar kwamen er in Beverwijk 32 patiënten binnen, van wie elf vuurwerkslachtoffers.

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, dat vorig jaar nog negen patiënten met brandwonden zag, heeft deze jaarwisseling zeven mensen binnengekregen met verwondingen die zijn veroorzaakt door vuurwerk. In het bij het ziekenhuis horende brandwondencentrum ging het om drie slachtoffers, onder wie het 3-jarige kind. Het kind ligt nog in het Brandwondencentrum. Hoe het met de peuter gaat, kon de woordvoerder van het ziekenhuis niet zeggen. Een ander slachtoffer is opgenomen met flinke verwondingen door carbidschieten. Via de eerste hulp kwamen de vier andere patiënten binnen bij het Rotterdamse ziekenhuis. Een van hen is ter observatie opgenomen op de intensive care, de rest kon na te zijn gezien weer naar huis. Een van de slachtoffers raakte gewond door zelf geknutseld vuurwerk.

In Ziekenhuis Gelderse Vallei werden acht mensen behandeld die door vuurwerk gewond waren geraakt. Drie van hen kwamen op oudejaarsavond binnen en vijf gewonden in de nacht, na 00.00 uur.

In de Overijsselse ziekenhuizen zijn enkele tientallen mensen binnengebracht met vuurwerkletsel, meldt RTV Oost. Het ging vooral om oogletsel en brandwonden, maar ook veel alcoholvergiftigingen. Ook veel oogletsel en alcoholvergiftigingen in de Utrechtse ziekenhuizen.