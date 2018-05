'Ziekenhuizen betalen vijf keer meer aan schadeclaims dan tien jaar geleden'

Het aantal claims dat werd ingediend steeg met 4,5 procent en liep in de pas met de toegenomen zorgvraag. Het verschil wordt vooral gemaakt door een toename van claims waarbij enorme bedragen worden uitgekeerd, zo meldt de Volkskrant op basis van onderzoek dat dinsdag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wordt gepubliceerd. De hoogste uitkering in de onderzochte periode bedroeg 1,9 miljoen euro, uitbetaald in 2016. Maar dat record is in 2017 alweer gebroken.