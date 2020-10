Ziekenhuizen Almelo en Hengelo nemen alleen nog coronapatiënten op

Corona raast weer door verpleeg­hui­zen

11 oktober In verpleeghuizen in Nederland is het aantal coronabesmettingen en doden verdubbeld. In totaal zijn er deze week 13.154 patiënten geregistreerd met covid-19 in verpleeghuizen. Twee keer zoveel als een week eerder. Ook is er een toename van het aantal patiënten dat is overleden.