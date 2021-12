Ziekenhuisbezoekers hebben lak aan regels, verpleegkundigen zijn het beu: ‘Echt geen tijd voor!’

Niet in je eentje, maar stiekem tóch even met zijn tweeën bij oma langs. En dan maar even kijken hoe ver je komt? ,,Stop daarmee alsjeblieft!”, verpleegkundigen in het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn er helemaal klaar mee dat ze ‘politieagentje’ moeten spelen, sjoemelende bezoekers moeten controleren en bijna dagelijks in tijdrovende discussies verzeild raken. ,,Die krijg je ook nog eens niet gewonnen. We moeten geregeld de beveiliging erbij roepen. Maar daar hebben we toch allemaal geen tijd voor?!”