Ziekenhuis wil wéér van arts af, maar rechter steekt daar wederom stokje voor

De kantonrechter heeft bepaald dat het ontslag van de 57-jarige revalidatie-arts onrechtmatig is. In december oordeelde de kantonrechter ook al dat een medisch oncoloog van het Radboudumc niet ontslagen had mogen worden. Het ziekenhuis onderzoekt in die zaak driehonderd dossiers om na te gaan of er dingen mis zijn gegaan. Bekeken wordt of de patiënten wel de juiste zorg hebben gehad.