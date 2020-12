Ziekenhuis in Harderwijk ligt overvol en gaat op slot voor nieuwe patiënten: ‘We voelen ons machteloos’

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ligt overvol door mensen met corona. Patiënten liggen op de spoedeisende te wachten op een bed binnen de verpleegafdelingen, maar die zijn er niet. Daarom sluit het ziekenhuis de deuren per direct tot in ieder geval woensdagochtend 30 december, 10.00 uur voor nieuwe patiënten. ,,Onwerkelijk. We voelen ons machteloos”, meldt het ziekenhuis op Twitter.

Alle betrokken partijen zijn hierover geïnformeerd, meldt het ziekenhuis in een verklaring. Dan gaat het om de huisartsenpost, die wel gewoon open is, en de ambulancedienst. ,,We zitten echt meer dan vol’’, zegt bestuursvoorzitter Relinde Weil. ,,Het overplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen lukt onvoldoende, omdat deze met hetzelfde probleem kampen. Daarom hebben we helaas het besluit moeten nemen om vannacht dicht te gaan.’’

Huisartsenpost

Mensen kunnen dus nog wel terecht bij de huisartsenpost in Harderwijk. Mocht er dan een opname nodig zijn, worden zij naar een ander ziekenhuis in de regio gebracht (zoals Zwolle of Amersfoort). Dit is ook het geval bij ambulances die ter plekke gaan naar bijvoorbeeld ongevallen, want er zijn geen bedden meer over.

Het hoge ziekteverzuim onder medewerkers door corona speelt ook een rol in de toenemende druk op het ziekenhuis. Weil: ,,Wij weten dat landelijk hard wordt gewerkt aan het vergroten van de ziekenhuiscapaciteit voor de opvang van coronapatiënten. Laten wij hopen dat dit op zeer korte termijn lukt.’’

Operaties

Maandag gaf het St Jansdal aan alle geplande operaties tot 5 januari af te zeggen, vandaag werd deze termijn al verlengd tot 15 januari gezien de vooruitzichten. Capaciteitsuitbreiding op de intensive care in Harderwijk, die met 8 COVID-patiënten vol ligt, is op dit moment ook niet mogelijk.

In Lelystad is de spoedpoli geopend tot 22 uur, meldt woordvoerder Anneke Plette. Daar kunnen mensen terecht voor kleine ongemakken, van opnames is daar geen sprake.