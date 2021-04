Ziekenhuis deelt longscan van man die AstraZeneca weigerde en corona kreeg: ‘Wanhoop stond in zijn ogen’

Ziekenhuis Zuyderland heeft vandaag de longfoto gedeeld van een patiënt die met corona werd opgenomen in Sittard, nadat hij eerder ‘na alle commotie in de media’ had afgezien van het AstraZeneca-vaccin. Het ziekenhuis stelt in een toelichting dat het de stap genomen heeft om een ‘krachtig signaal’ af te geven tegen ‘halfslachtig zwalkbeleid'.

De longscan is met toestemming van de patiënt door het ziekenhuis gedeeld met de buitenwereld. ,,Je hoeft geen longarts te zijn om de verwoestingen te herkennen. Je hoeft ook geen epidemioloog te zijn om de risico’s van niet-vaccineren te duiden. Het risico op ernstige schade door COVID-19 is tien keer hoger voor 40-jarigen, en zeventig keer voor 60-jarigen, dan het risico op ernstige schade door trombose als gevolg van het vaccin.”

Bovenstaand citaat is afkomstig uit een brief aan de ‘minister, leden van de Gezondheidsraad en het RIVM’ die de ziekenhuisleiding vandaag op de website van Zuyderland publiceerde, en die gelezen kan worden als een aanklacht tegen de recente stappen die genomen zijn in het vaccinatiebeleid. In Limburg hebben ze ‘met verbijstering kennisgenomen van de politieke besluitvorming rond de vaccins van AstraZeneca en Janssen’.

De bewuste longscan. De witte vlekken laten zien waar de longen ontstoken zijn, stelt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Bijwerkingen

Bij beide vaccins kwamen berichten naar buiten over zeldzame bijwerkingen. Een relatief klein aantal mensen dat een prik met een van beide vaccins ontving, kreeg daarna tromboseverschijnselen, soms met ernstige gevolgen. Daarop besloot Nederland het prikken met de vaccins stil te leggen. AstraZeneca wordt inmiddels alleen nog toegediend aan 60-plussers, bij Janssen wordt gewacht op een oordeel van Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

Het ministerie en de Gezondheidsraad zeiden in een toelichting op de besluitvorming rond AstraZeneca te willen voorkomen dat het vaccin terecht komt bij de groepen die het meest kwetsbaar zijn voor de bijwerkingen. ‘Zij kunnen daarom beter één van de andere beschikbare vaccins krijgen’, schreef de Gezondheidsraad. Bij mensen boven de 60 zijn de bijwerkingen volgens de EMA minder vaak opgetreden. Bovendien: ‘Voor hen geldt dat het risico op sterfte door COVID-19 veel groter is dan het risico op de bijwerking of sterfte daaraan’.

Bij Zuyderland zien ze het proces met afgrijzen aan. ,,Wilt u alstublieft stoppen met dralen en onrust zaaien, met insinueren dat u veiligheid biedt door alles eerst goed uit te laten zoeken? De cijfers die de voordelen van massavaccinatie aantonen zijn overweldigend. Ze liegen echt niet. Laten we dan landelijk de maximale vaart erin brengen!”

Wanhoop

De bewuste patiënt waarvan nu de longscan naar buiten gebracht is, is ernstig ziek, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. Het gaat om een al wat oudere man, hij ligt in Sittard op ‘medium of intensive care’. ‘We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn ogen’, schrijft het ziekenhuis in de brief. ‘Het virus had hem geveld en dit had wellicht niet gehoeven.’

De woordvoerder beaamt dat het geen alledaagse stap is, een longfoto van een patiënt naar buiten brengen. ,,Maar we willen als ziekenhuis een krachtig statement maken. We willen af van halfslachtig zwalkbeleid. Patiënten en collega's in het ziekenhuis moeten beschermd worden. Met dit beleid gaat dat voorlopig gewoon niet gebeuren. Daarom vinden we het belangrijk dit geluid te laten laten horen.”

Zuyderland, dat ook een grote vestiging in Heerlen heeft, ‘overweegt serieus’ om komende maandag een paar honderd vaccins van AstraZeneca aan te bieden aan eigen medewerkers en dokters, ook als zij onder de 60 zijn. Dit zou indruisen tegen het besluit van het ministerie van Volksgezondheid.

In de brief spreken medisch specialisten en het bestuur van het ziekenhuis zich uit tegen die beslissing. ,,Beste minister, wij kunnen niet langer wachten. Geen dag langer. Onze ic’s liggen vol met dertigers, veertigers en vijftigers. Door ziekteverzuim en uitputting krijgen we de planning niet meer rond.”

Ziekenhuizen dringen al langer aan op het versneld inenten van hun personeel. Eerder kregen wel 30.000 ziekenhuismedewerkers in de acute coronazorg voorrang.

