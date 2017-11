Zeventienjarige rijdt 102 kilometer per uur met 25 km-wagentje

'Pas op met spullen kopen via Facebook en Instagram'

9:47 Advertenties voor jurkjes, horloges, huidcrèmes of fotoboekjes. Wie een beetje door Instagram of Facebook scrolt komt ze vanzelf tegen. Maar is kopen via sociale media wel veilig? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint vandaag een campagne om facebookers en instagrammers te waarschuwen.