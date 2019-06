Zeven Urker kinderen met mazelen in één klas: ‘Situatie onder controle’

Groep 2 van deze school vormt het epicentrum van de recente besmettingen. De stoelen in het lokaal staan deze dinsdagmiddag op de tafels, het licht is uit. Alle kinderen uit veiligheidsoverwegingen naar huis? Nee, de ‘school met de Bijbel’ hanteert een tropenrooster, zegt Weerstand. Hij geeft toe dat zeven van de negen besmette kinderen in dezelfde groep zitten, maar wil er niet al te veel over zeggen. Uit respect voor de ouders. ,,De situatie is onder controle’’, aldus Weerstand. ,,We staan in nauw contact met de GGD.’’



In totaal hebben tien Urkers mazelen opgelopen, negen kinderen en een volwassene. De overige twee zieke kinderen zitten op een andere school, de volwassene heeft niets met de Frits Bodeschool te maken. Enkele van de besmette kinderen in groep 2 volgen overigens weer gewoon de lessen. Volgens GGD Flevoland behoren de tien besmette Urkers tot twee families. ,,De exacte relatie kan ik niet aangeven’’, zegt GGD-woordvoerder Sven van der Burg.



Voor grote paniek zorgt het nieuws niet op Urk. ,,Ik las al ergens dat hier een epidemie is’’, zegt een man die bezig is een springkussen op te blazen op het schoolplein van de Koningin Wilhelminaschool. ,,Nou, het gaat om tien bewoners op een bevolking van 20.000. Dat noem ik geen epidemie. Het is Urk dus iedereen springt er weer bovenop.’’ In de tegenoverliggende Johannes Calvijnschool hebben twee medewerksters het bericht net gelezen op internet. ,,We wisten er nog niets van. Het gaat in elk geval niet om mensen van deze school.’’