Zeven mannen aangehouden voor plannen 'grote terroristische aanslag' in Nederland

Een van de verdachten is Hardi N, een 34-jarige man van Irakese afkomst. Hij zou de leidende rol hebben gehad in het plannen van de aanslag. De verdachten zijn aan het einde van de middag in Arnhem en Weert aangehouden. Bij hun aanhouding waren de mannen in het bezit van vijf handvuurwapens.

Onderzoek

Aan de aanhoudingen zijn volgens het OM maanden van onderzoek voorafgegaan. Dat begon in april 2018 met informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over de 34-jarige Irakees Hardi N. die in Arnhem woont. Hij zou met een groep een aanslag willen plegen op een groot evenement in Nederland en daarbij veel slachtoffers willen maken. In 2017 werd hij nog veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het het strijdgebied waar terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) actief is. Dat geldt ook voor twee andere verdachten.