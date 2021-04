Zeven continenten, vijftig landen, 40.000 kilometer: Tom wandelt in vijf jaar tijd wereld rond

VIDEOEen krankzinnig idee? Ja, zegt Sliedrechter Tom Boerman onomwonden over zijn eigen plan om lopend alle zeven continenten op de wereld over te steken: een wandeling van zo'n 40.000 kilometer. ,,Maar juist omdat het zo krankzinnig is, is het zo leuk.’’