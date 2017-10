Zet tegen het einde van je leven alvast de weggooidoos klaar

1. Begin rond je 65ste, dan heb je er zeker nog puf voor. Kies een tempo dat bij je past. Zie ontspullen als een mooie manier om je leven te overzien. Verkoop wat weg mag of schenk het weg. Dat levert soms leuke contacten op met een veilingmeester, kopers of de medewerkers van de kringloopwinkel.



2. Sla foto's en brieven nog even over. Opspelende herinneringen halen de vaart eruit. Ben je klaar met de rest, overweeg dan dia's en foto's in te scannen en op een USB-stick uit te delen. Of sorteer foto's en stop ze voor elk familielid in een envelop. Margareta deelt ze uit op bijzondere momenten.



3. Laat instructies na zoals Margareta's moeder op briefjes deed: 'Deze kleding kan naar het goede doel' of 'dit boek moet terug naar Jonas'. Op de revers van een paardrijtenue hangt de naam van een contactpersoon van een museum. 'Het voelde alsof zij me begeleidde', schrijft de auteur.