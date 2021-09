Zestien Albanese vluchtelingen van zeiljacht voor Zeeuwse kust gehaald

Vader ontvoerde zoontje (2) naar Spanje: ‘Ik ben jarenlang bedreigd door mijn vriendin’

3 september ,,Ik had dat niet moeten doen.” Helemaal aan het eind van de zitting in de Arnhemse rechtbank gaf de vader van de 4-jarige Dylan dan toch toe dat de ontvoering van zijn zoon naar Spanje niet handig was.