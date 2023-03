Zes politiemedewerkers op non-actief na racistische uitspraken: ‘Er is maar één blanke’

UPDATEDe politie heeft zes medewerkers per direct buiten functie gesteld. In Parijs, waar ze een voetbalwedstrijd bezochten, filmden ze hun omgeving én sloegen ze racistische taal uit. ‘Er is maar één blanke.’

De medewerkers hadden zich in een voertuig in Parijs ‘zeer ongepast’ uitgesproken over wat ze in hun omgeving zagen, aldus de politie, die een onderzoek is gestart. Het gewraakte filmpje zou volgens de politie geschoten zijn toen de zes in hun privétijd een wedstrijd van Oranje in Parijs hadden bezocht.

En op sociale media is te zien hoe ze zich dan uitlaten: onversneden racistisch. ‘Er is maar één blanke’, wordt geconstateerd als de omgeving wordt gefilmd. Er wordt gevraagd ‘Wil je meer of minder?', verwijzend naar het ‘meer of minder Marokkanen’ van Geert Wilders. Daarna is te horen hoe anderen ‘minder, minder’ roepen. En zo gaat het maar door. ‘Dit is etnisch profileren’, zegt één, waarna hard wordt gelachen. En: ‘Er staat één met een bomgordel'. Eén van de aanwezigen concludeert dat wordt gefilmd ‘alsof we in de dierentuin zijn’. De politiemensen vragen zich ondertussen vol afgrijzen af of hun hotel écht in deze omgeving staat.

Geschrokken

En dat zorgt er nu voor dat ze direct buiten functie zijn gesteld en een onderzoek wordt opgestart. ,,Als politie zijn wij erg geschrokken van deze beelden en uitlatingen, want wij willen een politie zijn van én voor iedereen”, zegt politiechef van Oost-Nederland Janny Knol. ,,Het gedrag van deze collega’s, ook al was het in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel.”

De zes medewerkers is volgens de woordvoerder de toegang tot alle politielocaties ontzegd zolang het onderzoek loopt. Over hun functie wil de politie geen mededelingen doen.

