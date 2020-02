Zes mensen opgepakt na aanrijden politieagent in Maastricht

Agenten wilden op de Brusselsepoort een auto controleren, waarin vermoedelijk drugs werd verhandeld. Toen de agent uit een politieauto stapte en op de auto afstapte, gaven de verdachten gas. Meteen daarna zetten agenten de achtervolging in.



De auto werd klemgereden op de Nieuwe Weg in Valkenburg. De bestuurder is vervolgens aangehouden voor poging tot doodslag. De andere inzittenden worden verdacht van het in bezit hebben van verdovende middelen en verboden wapenbezit.



Afgelopen weekend werd in Maastricht ook een agent geslagen. Een 32-jarige man uit Gronsveld werd daarvoor opgepakt. De verdachte haalde uit nadat hij en anderen werden aangesproken op geluidsoverlast. Het ging om een groep muzikanten, die samen met omstanders muziek maakte in de Stokstraat.