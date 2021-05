Zes mannen aangehouden op Schiphol na overlast in vliegtuig

Code geel wegens harde wind aan kust: testloca­tie Vlissingen uit voorzorg dicht

8:04 Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het westen en zuiden van het land en heeft code geel afgegeven. Langs de westkust, in het Waddengebied en in Zuid-Limburg komen zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur. In Vlissingen is uit voorzorg de teststraat gesloten, zo laat de GGD Zeeland weten.