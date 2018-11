Zes jaar cel voor jihadiste Xaviera S. uit Apeldoorn

De Nederlandse jihadiste Xaviera S. uit Apeldoorn is vanmiddag door een Turkse rechtbank tot zes jaar en drie maanden cel veroordeeld. Ze is de eerste Nederlandse die in Turkije voor lidmaatschap van IS is veroordeeld.

De Apeldoornse (24) reisde in 2014 af naar Syrië, ze liet haar kind achter bij familie. Begin dit jaar werd ze opgepakt toen ze vanuit Syrië de grens met Turkije overstak. Ze was toen in gezelschap van meerdere IS’ers. Onder hen haar man, de Algerijn Mokhtar M. Hij kreeg vanmiddag dezelfde straf opgelegd, meldt Yasar Özdemir, de Nederlandse advocaat van Xaviera. ,,Ze zijn veroordeeld voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie.” De advocaat is teleurgesteld in de uitspraak. ,,Ze hebben alle zaken op een hoop gegooid en Xaviera dezelfde straf gegeven als haar man.” Volgens Özdemir zal S. nog zo'n 3,5 jaar van de straf moeten uitzitten.

Terug naar Nederland?

De Apeldoornse is de eerste Nederlandse vrouw die in Turkije voor moest komen. In Nederland zijn al wel enkele teruggekeerde jihadistes veroordeeld, geen van hen kreeg een straf die in de buurt kwam van zes jaar cel. De teruggekeerde Syriëgangster Laura H. kreeg vorig jaar in Nederland twee jaar cel. Recent werden wel twee Nederlandse mannen, Reda N. en Oussama A., in Turkije tot 6 jaar cel veroordeeld. Zij tekenden na die uitspraak hoger beroep aan en kregen te horen dat ze dat proces in vrijheid mochten afwachten. Ze keerden daarop terug naar Nederland en werden hier direct weer vastgezet.

Advocaat Özdemir stelt dat ook Xaviera S. in hoger beroep zal gaan. Of ook zij dat beroep in vrijheid mag afwachten en naar Nederland zal proberen te komen, is nog niet bekend.

Haar man Mokhtar M. woonde lang in Nederland. In 2003 stond hij in Rotterdam al eens terecht in een proces tegen een netwerk van twaalf extremistische moslims, dat netwerk zou hebben opgeroepen tot en geronseld voor de heilige oorlog. Wegens gebrek aan bewijs kwamen ze toen vrij.