‘Zelftest’ corona voorlopig niet voor thuisgebruik

Testen, testen, testen is het motto van de Wereldgezondheidsraad WHO. Alleen zo is goed in de gaten te houden hoe het virus rondwaart. In Nederland worden alleen heel zieke mensen getest; dat is een kwestie van capaciteit in de laboratoria en beschikbaarheid van de testen. Biotechnologische bedrijven werken zich een slag in het rond om goedkope simpele sneltesten te ontwikkelen.