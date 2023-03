Zelfs in verzorgingshuizen agressie tegen agenten: ‘Geweld tegen politie wordt normaal’

Man (40) moet huis in Zwolle uit om 's nachts stofzuigen: ‘Ernstige en langdurige overlast’

Een 40-jarige man moet zijn huis in Zwolle uit omdat hij buren het leven zuur maakt door onder meer in de nacht urenlang stofzuigergeluiden te veroorzaken. De politie forceerde vorig jaar zelfs zijn deur na stofzuigeroverlast. De rechter oordeelt nu dat verhuurder SWZ hem uit zijn woning mag zetten, maar dat de bewoner niet steeds aan het schoonmaken was.