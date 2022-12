Zelfs als vuurzee alles in huis opslokt, vindt rechercheur Sebastiaan de oorzaak

UPDATE Vrouw (83) overlijdt bij brand in haar eigen woning: ‘Hier waren we al jaren bang voor’

Een 83-jarige vrouw uit Gouda is zaterdagochtend omgekomen bij een brand in haar eigen woning. Buurtbewoners reageren geschrokken. ,,Hannie was zo’n lieve vrouw.” Maar ze zagen het ook wel een beetje aankomen en sloegen daarom al enkele jaren geleden alarm.

11 december