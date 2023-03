Zeilschip, waarop Tara (12) om het leven kwam, had volgens inspectie niet mogen uitvaren

Zeynep hoorde in Turkije dat er opvang zou zijn voor haar gezin in Nederland, maar niets bleek minder waar

Het is 04.17 uur ’s nachts als Nederlandse Zeynep (38) met haar man en vier kinderen in hun flat op de achtste verdieping in het Turkse Kahramanmaraş ligt te slapen. Ineens begint alles hard te trillen. Ze herkent het gevoel, dit is niet de eerste keer. Zeynep schiet uit bed en wekt de kinderen. Haar man grijpt nog net zijn broek mee. Daar zit de autosleutel in. Nu, een maand later, zoekt het gezin onderdak in Nederland. Maar de overheid zegt niets te kunnen doen.