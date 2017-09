Zeer zeldzame 163-karaats diamant moet miljoenen euro's opleveren

Diamantliefhebbers opgelet! Een 163-karaats exemplaar wordt vandaag onthuld in Hong Kong door de Zwitserse juwelier De Grisogono. In zijn soort is het de grootste die op een veiling beschikbaar komt.

De steen is gehakt uit een 404-karaats steen met de naam '4 de Fevereiro'. Deze werd vorig jaar februari ontdekt in Angola. Een team van diamantspecialisten was elf maanden met de bijzondere steen in de weer om deze te slijpen. Wie interesse heeft moet nog geduld hebben. De veiling is op 14 november in Zwitserland.

De aanstaande onthulling zorgt voor veel opwinding in de diamantwereld, stelt Benno Leeser, president-directeur van Gassan Diamonds. ,,Deze diamant is van de allerhoogste kwaliteit, zeer zuiver en heel zeldzaam in z'n soort.'' De steen - geslepen als briljant - heeft een blauw-witte kleur, in de diamantwereld aangeduid als River-D. Volgens Leeser is dit de 'allerhoogste kleur' en ook dat maakt de steen tot een uniek exemplaar.

De koper zal de steen - gezien het formaat - niet gebruiken als sieraad. ,,Vaak zijn het particulieren die zo'n zeldzame diamant kopen'', legt Leeser uit. ,,Ze gebruiken het als een beleggingsobject. Maar ook juweliers en diamantairs zijn vaak geïnteresseerd.''

Miljoenen

De verwachting is dat de steen vele miljoenen euro's zal opleveren. ,,Het bedrag is moeilijk te voorspellen. Er is tenslotte maar één exemplaar beschikbaar.''