Zeer grote brand in pompoenbedrijf in Erichem, door harde wind ook woning in lichterlaaie

Bij landbouwbedrijf De Terp aan de Lutterveld in Erichem (Gelderland) is zaterdag aan het begin van de middag een grote brand uitgebroken. Vier loodsen met daarin voornamelijk pompoenen zijn verwoest. Het vuur is ook overgeslagen op een woning met een rieten kap.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een fruitkistje die naast een van de loodsen stond, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,We hebben te maken met een zeer harde wind, waardoor het vuur kon overslaan, ondanks dat die woning 300 meter verderop staat.” Er zijn geen mensen meer in de getroffen panden. Vier personen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

De woning aan de Erichemseweg staat inmiddels ook in lichterlaaie. Er zijn volgens de Veiligheidsregio nog drie woningen bij de brand betrokken. Wat de situatie is in de overige woningen is op dit moment niet duidelijk.

De brandweer is in groten getale aanwezig. Onder meer eenheden uit Gelderland Zuid, Zuid-Holland en Utrecht zijn aanwezig om de brand onder controle te krijgen. De tankinhoud van het bluswater, wat doorgaans zo'n 2000 liter betreft per wagen, is snel opgebruikt. Daarom wordt onder meer bluswater via slangen uit spoorsloten uit de Linge gepompt.

Vrees voor domino-effect

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de bedrijfswoning veiliggesteld. Aan de andere kant van de weg is een huis met een rieten dak echter volledig afgebrand. De brandweer is druk bezig om nog twee andere huizen veilig te stellen. Vanwege de harde wind vrezen de hulpdiensten een ‘domino-effect’.

Rondom het gebied heeft de brandweer al kleine brandhaardjes moeten blussen. Zo ook bij een boomgaard aan de overkant van de weg.

Overbuurman: ‘Ging vliegensvlug’

Overbuurman Johan van den Berg staat voor zijn huis te kijken. Overal rook, iets verderop laait het vuur toch weer iets op. Hij denkt terug aan het begin van de brand, iets na half een ‘s middags: ,,Ik was aan het werk met het nieuwe hek voor mijn huis. Opeens zag ik vlammen boven het dak van een van de loodsen bij De Terp. Ik ben er naartoe gerend, maar de eigenaar had de brandweer al gebeld. Ik hielp mee om in het kantoor nog snel spullen in veiligheid te brengen, zoals computers. Veel mensen uit de buurt deden dat.”

Maar het ging allemaal vliegensvlug. ,,Binnen vijf minuten stond de eerste loods in lichterlaaie. Je wilt nog wel verder helpen. Maar de brandweer stuurde ons weg. Terecht, het werd veel te warm en de rookontwikkeling was enorm.”

Van den Berg vindt het verschrikkelijk voor de eigenaar. ,,Het allerbelangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen. Ze hebben drie jaar keihard gewerkt, alles was zo ongeveer af. De daken waren enkele weken geleden vol gelegd met zonnepanelen. En in een tijd van twee uur is alles verwoest wat je hebt opgebouwd.”

GRIP 1

Rond 12.40 uur kwam de eerste melding binnen. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen metershoog het dak van de schuren uit. De brandweer heeft groots opgeschaald naar een zogenoemde GRIP1-situatie en spreekt van een ‘zeer grote brand’. Er is een groot watertransport opgeroepen. De rookwolken zijn van ver te zien.

De Veiligheidsregio adviseert mensen uit de rook te blijven. In het landbouwbedrijf worden onder meer biologische pompoenen gekweekt.

