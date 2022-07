Zeepaardje gered met hulp van bonsaiboom

Een wandelaar belde op: levend zeepaardje gevonden op het strand van Vlieland, wat nu? Trudy Vogel, medewerker van waddencentrum De Noordwester, riep meteen dat ze het zeepaardje wel kon opvangen. Maar toen het diertje eenmaal bij haar binnen was, wist ze het ook even niet meer. Ze had helemaal geen waterplanten bij de hand waar het zeepaardje, dat ze zou overzetten in het zeeaquarium, zijn staart omheen kon slaan. ,,Toen heb ik zo’n plastic bonsaiboompje gepakt dat we hier nog op kantoor hadden staan”, vertelt ze. ,,Met pot en al. Dat heb ik in het zoute water gezet. Nou, het zeepaardje was er hartstikke blij mee! Hij draaide zich er meteen aan vast.”