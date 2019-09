Zedenverdachte Keith Bakker (58) zet intieme chatsessies met ex (18) online

Nog voordat de rechercheurs Bakker aan een verhoor hebben kunnen onderwerpen, vertelt hij in 142 pagina’s op zijn eigen website wat er volgens hem is gebeurd, hoe de affaire met het 18-jarig meisje is ontstaan en geëindigd. Ook publiceert hij volgens hem ‘bewijzen’ dat hij niets illegaals heeft gedaan. Bakker weet nog niet precies waarvan hij wordt verdacht, maar er kan volgens hem maar één meisje aangifte hebben gedaan: zijn ex-vriendin waarmee hij een jaar lang een geheime relatie had.

Nooit hulpverlener

Volgens Bakker heeft het meisje vorig jaar augustus nog een brief naar een advocaat gestuurd waarin ze verklaart dat de verslavingsgoeroe nooit haar hulpverlener is geweest en dat ze pas een relatie kregen nadat ze 18 jaar was. Ze paste destijds op zijn kinderen, zegt ze. Het meisje stuurde volgens Bakker de brief op zijn verzoek nadat ze met haar ouders problemen had gekregen over de relatie. Bakker vertrouwde haar ouders niet.

In de intieme chatsessies die hij online heeft gezet moet volgens hem blijken blijken dat de liefde geheel wederzijds was, zo valt te lezen op zijn website die hij The Inconvenient Truth heeft genoemd.

Bakker is inmiddels overgevlogen vanuit Bali en verblijft op dit moment in Nederland. Uiterlijk morgen moet hij zich melden bij de Amsterdamse politie waarna hij zal worden aangehouden en verhoord wegens het seksueel misbruik en het overtreden van zijn beroepsverbod van 10 jaar.

Geen vertrouwen

Bakker laat weten dat hij zich morgen zeker op het politiebureau gaat melden, maar dat hij geen vertrouwen heeft in het Nederlandse rechtssysteem. Daarom heeft hij vanavond zijn volledige verklaring die hij morgen ook bij de politie aflegt, alvast op zijn eigen website gezet. ,,Er zijn media die blijkbaar al inzage hebben gekregen in politiestukken, terwijl ik nog van niets weet, en daarmee binnenkort naar buiten zullen komen. Als ik eenmaal in de cel zit, kan ik mij niet meer verdedigen.’’

Bakker kreeg afgelopen weekend veel kritiek over zich heen nadat bekend was geworden dat hij opnieuw werd gezocht in verband met een zedendelict. Vooral omdat hij in 2012 was veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het seksueel misbruik van zeven jonge vrouwen . De slachtoffers waren destijds bij hem gekomen om van een alcoholprobleem of eetstoornis af te komen, maar Bakker maakte volgens hen misbruik van zijn positie.

Leeftijdsverschil