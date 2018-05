Reclasse­ring wil veroordeel­den niet meer helpen bij doodsbe­drei­ging

7:35 Reclassering Nederland wil niet langer veroordeelden begeleiden die zich schuldig maken aan doodsbedreigingen of die zelf op een dodenlijst staan. Dat stelt vertrekkend bestuursvoorzitter Sjef van Gennip in een interview in de Volkskrant. ,,Ik wil het risico niet lopen dat onze reclasseringswerkers overhoop worden geschoten.''