‘Ze lachten me uit toen ik de 50PlusBeurs begon’

In al die jaren dat hij de 50PlusBeurs organiseert, zag oprichter Alexander van de Kerkhof (55) het imago van de iets oudere Nederlander enorm veranderen. ,,Toen ik in 1993 begon, was het onuitgesproken gevoel over de doelgroep: oud, gebrekkig, zuinig. En nu? Nu worden vijftigplussers gezien als kritische consumenten die volop in het leven staan en maar al te graag geld uitgeven aan de mooie dingen des levens.’’

Dat er in het 25-jarig bestaan van de 50PlusBeurs nogal wat is veranderd, merkt Van de Kerkhof bijvoorbeeld aan het vakantieaanbod. ,,Vroeger werden speciale seniorenbusreizen aangeprezen met verpleegkundige aan boord, maar tegenwoordig is niets te gek of te avontuurlijk. Tot trekkingvakanties in safariland Tanzania aan toe.’’

De beurs, die morgen van start gaat in de Jaarbeurs in Utrecht, is ook enorm gegroeid in bezoekersaantallen. ,,In het eerste jaar waren er minder dan 100 exposanten en kwamen er zo’n 9.000 mensen op af. Maar al na twee jaar werd onze eerste stek in Den Haag te klein en moesten we verkassen naar de Jaarbeurs in Utrecht. Nu claimen we in vijf dagen zo’n beetje de hele linkerkant van dat gebouw en komen er 100.000 mensen en 550 bedrijven op af.’’

Schamen

Als mensen hem met dat succes complimenteren, moet hij een beetje gniffelen. ,,Op verjaardagsfeestjes werd ik vroeger uitgelachen als ik zei dat ik deze beurs organiseerde. Begin jaren 90 was er nog nauwelijks discussie over ‘de vergrijzing’ en zagen weinigen hoe belangrijk deze doelgroep zou worden. Non-profitorganisaties als de Nierstichting wilden best op de beurs staan, maar bedrijven nauwelijks. Als ze al kwamen, prezen ze ‘ouderenproducten’ aan, zoals telefoons voor doven en blinden.’’

Het pr-bureau dat in dat eerste jaar met de marketing hielp, raadde Van de Kerkhof niet voor niets nadrukkelijk aan het woord 50plus te droppen. ,,Die mensen vonden dat ik het beter de ‘Actiefbeurs’ of zoiets kon noemen, omdat bezoekers zichzelf niet graag als vijftigplussers zouden zien. Alsof de 50PlusBeurs gelijk zou staan aan de Ik-ben-bijna-dood-beurs. Ik dacht toen al: ik noem het beestje gewoon bij de naam. Niks om je voor te schamen.’’

Nu staan ondernemers te popelen om hun spullen en diensten in de Jaarbeurs aan te prijzen. ,,Iedereen die er een beetje verstand van heeft, weet dat de helft van Nederland over twee jaar uit vijftigplussers bestaat, dus die doelgroep kán je helemaal niet negeren. Bovendien heeft de groep geld te besteden. Welke jongere koopt er nog een gloednieuwe auto? Vijftigplussers doen dat wél. Er staan acht automerken op de beurs.’’

Emancipatie

Hoewel het wat pompeus klinkt, mag je het volgens Van de Kerkhof best over ‘de emancipatie van de oudere’ hebben. ,,De tijd dat je met 50 jaar zo’n Abraham of Sarah kreeg omdat het leven zo’n beetje over was, ligt ver achter ons. Maar het heeft een tijd geduurd tot iedereen op een andere manier naar ouderen keek. En ze worden nog steeds wel gestigmatiseerd. Let maar eens op de foto’s die elk jaar van onze beurs in de media verschijnen. Daar staat toch vaak die ene oudere dame met looprek op, terwijl er zo veel anderen kwiek rondlopen.’’

De beurs was een soort spiegel van die emancipatie maar gaf die ook een zetje, vindt hij. ,,Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar sommige dingen zijn echt hier gestart. Zo wierf omroepbaas Jan Slagter hier de leden voor wat later Omroep Max werd. En hier is voor het eerst een modellenwedstrijd voor ouderen georganiseerd; nu zie je ouderen steeds vaker opduiken in advertenties en tijdschriften. Ook hier begonnen: SeniorWeb, de computerhulp voor ouderen.’’

Nu er zo veel ouderen zijn én zo veel ouderen zo veel ouder worden, vraagt Van de Kerkhof zich inmiddels af of één beurs genoeg is. ,,De markt is zo groot dat je ook een aparte kampeerbeurs voor vijftigplussers zou kunnen organiseren. Of een vakantiebeurs. Of een auto- of botenbeurs.’’

Volledig scherm Swingen onder leiding van Penny de Jager op de 50PlusBeurs. ANP PHOTO ERIK VAN 'T WOUD © ANP