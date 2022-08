‘Ze gaan er aan, die etters’: hoe het escaleerde tussen Turkse nieuwkomers en bewoners in de Afrikaanderwijk

Ja, het is lang geleden. Maar een paar minuten nadat Veyis Şenyürek (75) is begonnen met vertellen wat hem destijds overkwam, stromen de tranen weer over zijn wangen. ,,We deden het werk dat Nederlanders niet wilden doen", zegt hij. ,,We werkten in hun fabrieken, maakten hun toiletten schoon. En dit kregen we er voor terug.”