Zaterdag verloopt nat en koud maar vanavond wél kans op vallende sterren en vuurbollen

In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon vaker door en wordt het meestal droog. Het noorden houdt het nog wel lang bewolkt met buien. Het wordt ongeveer 9 graden en vooral in het noorden waait het soms stevig, meldt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Vannacht wordt het uiteindelijk droog. Tijdens deze opklaringen vriest het licht en kan er mist ontstaan. Morgen zijn er zonnige perioden, in het noorden komen meer wolkenvelden voor. Het blijft droog en het wordt 8 graden. De kans op brede opklaringen is in de nacht naar zaterdag en zondag vrij groot. Daardoor zijn aan de sterrenhemel mogelijk vallende sterren waar te nemen.”



Hoewel het maximum van de meteorenzwerm Tauriden afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden, zijn er de komende dagen toch nog een redelijk aantal meteoren te zien. ,,In onze omgeving zijn circa 5 meteoren per uur te zien.”



De vallende sterren van de Tauriden bewegen traag aan de nachtelijke hemel, met helder oranje lichtstrepen. ,,Hierdoor kunnen we zelfs spectaculaire vuurbollen zien! De maan is voor 75 procent verlicht en aan het begin van de nacht is dit hemellichaam een flinke stoorzender, waardoor zwakke meteoren moeilijk zichtbaar zijn. Rond 01:40 uur gaat de maan onder en wordt het zicht beter.”



,,De beste tijd om in de nacht naar zondag meteoren te spotten is rond een uur of 4. Kijk naar het westen tot zuidwesten op een hoogte van ongeveer 40 graden. De meteoren zijn met het blote oog te volgen. Het is wel koud in de late nacht, zorg voor warme kleding en eventueel een warm drankje.”



Wie midden in de stad woont heeft minder goede papieren voor een vallende sterren-nacht. De beste manier van waarnemen is ver weg van lichtvervuiling en met een vrije blik op de hemel, dus het liefst buiten de bebouwde kom. Hoe donkerder de plek, des de groter de kans op een vallende ster.