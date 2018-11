Zaanstad praat over Zwarte Piet: ‘Hier moet ik echt effe ingrijpen!’

Zaankanters hebben het hart op de tong, zegt wethouder Rita Noordzij. Dat kan zo zijn, maar de behoefte om zich in het openbaar over de Zwarte Pietendiscussie uit te spreken, lijkt vanavond grotendeels te ontbreken.

Hoewel Sint over anderhalve week via hun gemeente het land binnenvaart, met in zijn kielzog mogelijk een vracht demonstranten, koos slechts een stuk of zestig a zeventig Zaankanters ervoor om de discussie-avond te bezoeken die de gemeente over het onderwerp organiseerde.

Er was rekening gehouden met een hogere opkomst. Van de 18 tafels die waren klaargezet om inwoners in kleine groepjes te laten discussiëren, was slechts de helft bezet. Bovendien vonden die discussies grotendeels plaats achter gesloten deuren, in kleine groepjes.

Weggelopen

Kevin Panen uit Zaandam, die voor de intocht volgende week een lokale pro-piet demonstratie heeft aangemeld, vond de opzet van de discussies te strikt. ,,Ik ben weggelopen. Ik vind het prima om een dialoog aan te gaan, maar dan moet het wel een echte dialoog zijn.” Hij krijg naar eigen zeggen niet de ruimte om vragen te stellen aan mensen met een andere mening. ,,Dan heeft het geen zin.”

Orlando Hellings uit Zaanstad ergert zich in zekere zin ook aan deze manier van (niet-)discussiëren, zegt hij tijdens het plenaire deel van de avond. ,,We moeten wel luisteren naar elkaars argumenten. Als we allemaal alleen maar gekwetst zijn door elkaars mening, schieten we niks op.”

Een echte discussie ontstaat er in elk geval als het gesprek in de plenaire zaal wordt voortgezet. Af en toe lopen de discussies hoog op, bijvoorbeeld als spreker Jessica Effah op het podium pleit voor het afschaffen van de piet als knecht van Sinterklaas (‘hij moet een gelijke worden’). ,,Hier moet ik echt op ingrijpen!”, zegt een aanwezige, briesend haast.

Fel debat

Emre Eskiyenenturk, geboren en getogen in Zaanstad krijgt in elk geval waar hij voor kwam. Hij hoopt op een fel debat, zegt hij van te voren, waarin iedereen zijn emoties kan uiten. Zelf vindt hij dat er wel iets mag veranderen aan Zwarte Piet.

Dat protestgroepen de intocht in zijn stad aangrijpen om te demonstreren, kan hij wel begrijpen. ,,We zijn in Nederland, daar mag je zeggen wat je denkt. Het is misschien niet altijd leuk, maar als er geen demonstraties waren, zou er niks veranderen.”

Angst

Toch hebben de dreigende protesten wel de nodige invloed in de gemeente, stelt Johan Knopjes, die in Wormerveer een buurthuis bestiert. ,,Er is echt concrete angst bij ouders: kan ik veilig naar de intocht? Dat is wel iets wat leeft.”

Youssef uit Zaanstad besluit de avond vanuit de zaal. ,,Ik ga mijn mening over Zwarte Piet niet geven hier, maar ik heb maar één boodschap. Laten we alsjeblieft met elkaar in gesprek blijven. We kunnen wel boos zijn, maar dat lost niks op.”

Het goede nieuws: Zaanstad liet zien dat het kan - voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar in discussie laten gaan, zonder elkaar de hersens in te slaan. De vurige hoop is dat deze lijn volgende week zaterdag wordt voortgezet.