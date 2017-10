Zaandammer (18) in elkaar geslagen om koptelefoon en pet

Overlast herfststorm: boom valt op politieauto Twente

9:11 In het Twentse Borne zijn vannacht twee politiemensen gewond geraakt doordat een boom op hun dienstwagen viel. De twee kamen er redelijk goed vanaf: de vrouwelijke agent had last van haar nek waarvoor ze voor controle naar het ziekenhuis moest, de man had wat kneuzingen. Van de politieauto is weinig over.