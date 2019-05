Zaandam is niet homofoob: straatnaam Piccolo wordt toch weer Hobo

De gemeente ging in 2016, nog voor oplevering van de woningen, akkoord met de naamswijziging. ‘Te uitnodigend om homo-grappen over te maken’, weet het Noordhollands Dagblad. De gemeente veranderde later weer van standpunt, nadat over de naamsverandering ophef was ontstaan. Zaanstad is een zogenoemde regenbooggemeente en ‘wil niet vereenzelvigd worden met homofobe gedachten’, zo luidt het.



Zaanstad wil nu precies weten hoe de straatnaamwijziging er in eerste instantie kwam. Er zou, zo weet de krant, druk zijn uitgeoefend en de verantwoordelijke wethouder moet achterhalen wie daarin een rol heeft gespeeld. Het is overigens niet de eerste keer dat een straat in Zaanstad een nieuwe naam krijgt. De Von Braunstraat, vernoemd naar de nazi-raketgeleerde Werner von Braun, werd omgedoopt tot Ruimtevaartlaan.



Het college van burgemeesters en wethouders heeft laten uitzoeken of de nieuwe verandering juridisch mogelijk is. Het mag als de onderbouwing juist en volledig is en wordt voldaan aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Bewoners van de straat zullen door de gemeente worden gecompenseerd voor de eventuele kosten die zij moeten maken naar aanleiding van deze straatnaamswijziging, aldus de raad.