Yehudi Moszkowicz groeide van dj met een verslaafde vader uit tot topadvocaat: ‘Nooit opgeven’

Opgepakte man verdacht van moord en twee keer poging tot moord na steekpar­tij Leiden

De 38-jarige man die maandag werd opgepakt wordt verdacht van één keer moord en twee keer poging tot moord in het Diaconaal Centrum in Leiden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) nadat hij donderdag is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft zeker twee weken langer in de cel.