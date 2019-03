Yasmina is slachtoffer van vader ‘Sloterplasbaby’: ‘Hij dwong me morning-afterpil te nemen’

Daar kwam echter niets van. Integendeel, de bedragen die hij nodig had, liepen al snel op tot honderden euro’s. ,,Ik had het toen niet door, maar ik werd enorm gemanipuleerd. Ik heb zelfs mijn ouders en andere familieleden geld moeten vragen.”



Het ging zó ver dat ze zelfs haar studiefinanciering volledig aan hem afstond. ,,Uiteindelijk moest ik van hem ook een lening afsluiten. Hij dreigde dat ik een probleem zou krijgen als ik het niet deed. Ik was zo bang voor hem en leende een bedrag van 2500 euro.”



Het bleef niet bij het lenen van geld. Ze vermoedt dat hij haar ook, onder bedwelming, seksueel heeft misbruikt. ,,We gingen wat drinken in een hotel. Het volgende wat ik weet, is dat ik wakker werd op de achterbank van de auto in de parkeergarage van dat hotel. Hij lag boven op me. Wat er allemaal gebeurd was, wist ik niet, maar de volgende dag stond hij bij me op de stoep. Ik moest mee naar de apotheek voor de morning-afterpil. Hij bleef erbij staan om te zien dat ik die pil slikte.”