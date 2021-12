Xivano (12) fietste gewoon naar school tot er vuurwerk in z’n gezicht ontploft: ‘Fuck, we hebben hem geraakt’

Radio-dj Frank van der Lende verheugt zich op het Glazen Huis in Amersfoort: ‘Een soort studenten­hok’

Na een emotioneel jaar gaat Frank van der Lende tóch het Glazen Huis in. De radio-dj van 3FM verloor zijn vader en opa en twijfelde of hij zich wel moest laten opsluiten in Amersfoort. Toch is hij van de partij en liggen de foute zwembroeken én een fris luchtje al klaar. ,,Het wordt net een studentenhok, dus dat laatste is zeker nodig.”

15 december