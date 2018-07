Wouter van Luijn in besloten kring gecremeerd

Gistermiddag werd in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski een herdenkingsdienst gehouden voor de filmmaker.



Wouter van Luijn (34) werd in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juli neergeslagen in een achterbuurt op het eiland Mallorca, waar hij op vakantie was met zijn vader. Door de klappen die hij kreeg overleed Van Luijn later in het ziekenhuis. Hij zou van plan zijn geweest drugs te kopen. De man met wie hij in contact kwam, Adrian F., is opgepakt en beweert dat de ruzie ontstond omdat Van Luijn in de drugswijk op straat ging wildplassen.



Wouter van Luijn heeft de montage van tientallen films op zijn naam staan, waaronder Brasserie Valentijn (2016) en Aanmodderfakker uit 2014, waarin acteur Gijs Naber de hoofdrol vertolkt. Voor de film Wolf pakte Van Luijn een nominatie voor een Gouden Kalf.