WorldPride in 2026 naar Amsterdam

De hoofdstad was samen met het Amerikaanse Orlando in de race voor het evenement. Nadat afgelopen zaterdag de plannen van beide kandidaten waren gepresenteerd in Mexico, konden de leden van InterPride afgelopen dagen stemmen. Amsterdam wist 59 procent van de stemmen binnen te slepen, op Orlando stemde 37 procent. Het is de eerste keer dat Nederland het evenement gaat organiseren.

Directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz van Pride Amsterdam laat weten enorm trots te zijn ‘dat Nederland in 2026 weer het middelpunt van de wereld zal zijn als het gaat om aandacht voor gelijke en verworven rechten. Tegelijk kan ons land er komende jaren werk van maken om te laten zien dat we weer tot de top gaan behoren van voorlopers en gidslanden, want we staan nu te laag op veel lijstjes.’

Homohuwelijk

De aanleiding dat Amsterdam meedong om het evenement te organiseren is het zilveren jubileum van het homohuwelijk in Nederland. In 2026 is het 25 jaar geleden dat paren van hetzelfde geslacht in het huwelijksbootje konden stappen. De openstelling van het homohuwelijk bracht een positieve golf op gang, waardoor het inmiddels in 29 landen mogelijk is om te trouwen. Het thema van de editie is ‘Unity’ (eenheid) en staat ‘voor de band die men als koppel vormt door het huwelijk’, aldus Pride Amsterdam.

WoldPride is een wereldwijd evenement dat de ‘zichtbaarheid en bewustwording’ van lhtbq-kwesties vergroot. De eerste editie werd in 2000 gehouden in Rome, en daarna georganiseerd in Jeruzalem, Londen, Toronto, Madrid, New York en Kopenhagen-Malmö. Voor 2023 zal Sidney de organisatie op zich nemen.

WorldPride zal in 2026 worden georganiseerd door Stichting Pride Amsterdam, de organisatie achter het jaarlijkse terugkerende lhbti-evenement in de Amsterdamse binnenstad. Voorzitter Frans van der Avert: “De WorldPride is uniek en geeft de mogelijkheid om Amsterdam op de kaart te zetten als een stad waar je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt.”