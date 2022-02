Wopke zal de komende tijd in de leer moeten gaan bij Karien

Hij snapt oprecht niet dat ‘de vrouwtjes’ nu zo zeuren. Dat denk ik echt. Ik geloof Wopke Hoekstra op zijn donkerbruine ogen als hij zegt dat hij zichzelf een feminist vindt. De kersverse minister van Buitenlandse Zaken is echter lelijk door de mand gevallen. Bij het ministerie zou de belangrijkste ambtelijke positie voor het eerst door een vrouw vervuld worden. Ze was al unaniem gekozen als beste kandidaat, maar toen sloeg Hoekstra met zijn vuist op tafel. Hij vond dat het ‘niet klikte’. En koos vervolgens een… juist ja. Witte man.



Zo gaat het te vaak. Mensen met macht kiezen als het erop aankomt het liefst mensen in wie ze zichzelf herkennen. Daar had Hoekstra’s partijgenote Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nog een uitgesproken mening over in deze krant: daar moet je je als leidinggevende bewust van zijn. Niet altijd maar de jongere versie van jezelf kiezen, maar op zoek gaan naar iemand waar er in de organisatie nog te weinig van zijn. Assertieve vrouwen dus. Of mensen met een biculturele achtergrond.