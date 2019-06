Woningen Purmerend ontruimd na plofkraak: mogelijk nog explosief op scherp

video Chihuahu­a's eten knakwor­sten gevuld met giftige pillen: ‘Ze zijn doodziek’

9:41 Bevend liggen de vier chihuahua's van Sas Witjes uit Tilburg woensdagavond op het tapijt. Ze hebben broodjes knakworst van de straat gegeten, waar vermoedelijk pillen met gif in waren verstopt. ,,Ik dacht dat mijn partner de broodjes in de ochtend voor onze honden had klaargelegd, maar dat had hij dus niet gedaan. Iemand wilde ze vergiftigen.”