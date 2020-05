Woning weggeslagen door explosie: enorme ravage in Nijmeegse wijk

Door de enorme klap zijn in de omgeving van de woning daken beschadigd, ramen gesprongen en auto’s beschadigd. Op straat liggen brokstukken. Meerdere ambulances, een traumahelikopter en de brandweer zijn uitgerukt. In de wijk hangt veel rook en een brandlucht.



Volgens een buurtbewoner van de naastgelegen wijk Leuvensbroek was ook daar de harde klap te horen en stonden woningen te trillen. De oorzaak van de explosie is niet bekend.



Ook vertellen buurtbewoners dat er een alleenstaande man in het huis woont waarvoor al meerdere keren bij zorginstanties aan de bel getrokken is. Met de meldingen dat de man hulp nodig heeft, zou niets zijn gedaan. Er wordt in de buurt nu vermoed dat de man de gaskraan heeft opengedraaid.