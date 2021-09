'Wonderhuisje' van Nederlandse dat vulkaan La Palma overleeft gaat de hele wereld over

iconische fotoDe zeldzame vulkaanuitbarsting op La Palma heeft de afgelopen dagen al honderden huizen verwoest, maar als door een wonder ontsnapte één huisje aan de kolkende lavastromen. Dit huisje, dat op het eiland al is omgedoopt tot ‘house of miracles’ (huis der wonderen), is door een Nederlandse vrouw ontworpen. ,,We begonnen allemaal te huilen toen ik de eigenaren vertelde dat hun geliefde huis intact was.”

De vulkaan Cumbre Vieja barstte zondag uit, nadat in de voorgaande dagen al sprake was geweest van duizenden aardschokken. Lavastromen hebben de afgelopen dagen al honderden gebouwen verwoest op het Canarische eiland voor de Marokkaanse kust.

Lees ook Lavastroom op La Palma stilgevallen, maar vulkaan blijft gevaarlijk spuwen

Tussen al het verdriet klampen inwoners van het eiland zich vast aan één foto die op dit moment de hele wereld overgaat. Het iconische beeld, gemaakt door fotograaf Alfonso Escaler, toont een onbeschadigd huis in een verkoold zwart landschap, omringd door rook en lava.

Huilen

De ontwerper van het witte huis met rode dakpannen is van Nederlandse komaf. Volgens de Spaanse krant El Mundo gaat het om Ada Monnikendam, een vrouw die al sinds 1976 op La Palma woont. Zij geeft samen met haar echtgenoot leiding aan een bedrijf dat drie decennia geleden de woning bouwde voor een Deens echtpaar, dat nu bejaard is en sinds de pandemie niet meer op La Palma was.

Volgens Monnikendam is het stel opgelucht dat de woning er nog staat. De Denen hebben in de buurt veel vrienden die alles zijn kwijtgeraakt als gevolg van de verwoestende lavastromen. ,,Ze willen met niemand praten omdat ze niet kunnen stoppen met huilen”, zegt Monnikendam tegen de BBC.

Het huis staat in El Paraíso, waar meer dan de helft van de huizen en ook de plaatselijke school zijn verwoest. Het Deense echtpaar koos specifiek voor La Palma vanwege het vulkanische landschap, zegt Monnikendam tegen El Mundo. ,,Ze hebben er 30 jaar van genoten en waren hier heel gelukkig. Het is treurig dat het huis er staat zonder dat iemand er voor kan zorgen.”

Fascinatie

Het bijzondere verhaal van ‘het huis der wonderen’ is langzamerhand wereldnieuws en maakt ook veel indruk op Jan-Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Spanje. ‘Tussen alle droefenis zijn er vaak ook lichtpuntjes, zoals de vele verhalen over mensen die elkaar helpen, of zich nuttig maken door bijvoorbeeld de vele dieren uit het gebied te evacueren. En het bijzondere verhaal over één klein huisje dat wonderlijk genoeg gespaard werd’, schrijft hij in een bericht op Facebook.

‘Hoewel zij (de eigenaren, red.) een grote fascinatie voor vulkanen hebben, hadden ze in hun bangste dromen niet verwacht dat hun plekje zo in het nieuws zou komen, en dat vele van hun buren en vrienden in El Paraíso zo gedupeerd zouden worden. Ik wens iedereen die getroffen is veel sterkte toe.’

Tekst gaat verder onder dit Facebook-bericht

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Evacuatie

Reisorganisatie TUI haalde gisteren de 79 Nederlandse vakantiegangers van La Palma op, die daar een dag eerder niet weg konden. Hun vlucht moest worden uitgesteld vanwege de vulkaanuitbarsting op het eiland. Asdeeltjes in de hogere luchtlagen zouden problemen kunnen geven bij vliegtuigen.

De vakantiegangers hebben woensdag op donderdag een extra nacht in hotels doorgebracht. De weersomstandigheden zijn sinds donderdag beter, en dus is er een vlucht onderweg naar La Palma om de reizigers op te halen. Ook andere vakantiegangers die hun reis eerder willen afbreken, kunnen mee terug naar Nederland. TUI brengt de rest van de week geen vakantiegangers meer naar het eiland, waar voor de vijfde dag op rij lava uit een vulkaan stroomt.

Maandag werden al tientallen reizigers geëvacueerd uit hotel Sol La Palma, dat zich in het door lava getroffen gebied van het eiland bevindt. Toegangswegen raakten geblokkeerd. Omdat sommige reizigers ergens anders op het eiland waren, konden hun spullen niet worden meegenomen. Die zijn donderdag nog niet terug en onduidelijk is wanneer dit wel lukt, omdat de lokale autoriteiten nog geen verkeer toestaan in dat deel van het eiland, aldus TUI. Deze vakantiegangers zijn al terug naar Nederland, of vliegen donderdag terug.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: