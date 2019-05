Wolvenpaar op de Veluwe op beeld vastgelegd

Opnieuw onderzoek op plek waar Groninger omkwam door steekpar­tij

7:29 De dader van de steekpartij in Groningen, waarbij de 27-jarige Hidde Bergman dinsdag om het leven kwam, is nog altijd spoorloos. Gisteren deed de politie opnieuw sporenonderzoek, meldt RTV Noord. Volgens de omroep doorzochten leden van de forensische opsporing zaterdag de bossen langs het Jaagpad in de stad, waar de steekpartij plaatsvond.