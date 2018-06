Wolvenkenners zijn overtuigd: na de wolf komt ook de goudjakhals hier wonen

Na de wolf is nu ook de goudjakhals gezien in Oost-Nederland. De hondachtige werd vorige week woensdag bij daglicht gefilmd in de bossen bij het Achterhoekse Ruurlo. Een unieke waarneming, omdat de goudjakhals voornamelijk bij schemering en in het donker actief is.

Het was ook pas de derde waarneming van dit dier in Nederland. De eerste keer, begin februari 2016, werd het dier op de foto gezet op de Veluwe. Dat gebeurde in oktober vorig jaar nog een keer.



En nu is het 'neefje van de wolf' dus voor de derde keer hier gezien. Volgens wolvenkenner Leo Linnartz wil dat niet zeggen dat het steeds hetzelfde dier is. ,,Net als de wolf kan de jakhals tientallen kilometers op een dag afleggen. Het kunnen daarom net zo goed drie individuele dieren zijn.’’

Kleiner

De goudjakhals lijkt veel op de wolf, maar is een stuk kleiner en weegt maximaal 15 kilo. Hij leeft van oudsher in het uitgestrekte gebied tussen de Balkan en Bangladesh. Sinds de jaren '50 dringt hij steeds verder door in Europa. Schapenhouders hoeven zich geen zorgen te maken: het dier eet alleen kleine knaagdieren als muizen en ratten en soms zelfs kevers als het moet.



Volgens dierenecoloog Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit is de jakhals ook gek op bessen. Natuurlijke vijanden heeft hij hier niet echt. ,,De voornaamste bedreiging is het verkeer, dat is hij waarschijnlijk niet gewend”, zegt Jansman.

Volledig scherm De goudjakhals werd gefilmd in de bossen bij Ruurlo. © Videostill

Voldoende voedsel

Volgens Linnartz is de kans groot dat goudjakhals zich hier definitief vestigt. ,,Heel Europa is geschikt als zijn leefgebied, dus Nederland ook. Hier is genoeg ruimte en bovendien voldoende voedsel.’’



Hoeveel jakhalzen er in Nederland leven, is volgens Linnartz niet te zeggen: het dier laat zich nóg minder zien dan de wolf. ,,Dat blijkt wel uit slechts drie waarnemingen in 2,5 jaar.’’



In Ruurlo hielden zich recent ook twee wolven op. Tijdens kerst vorig jaar verbleef de Duitse wolvin Naya er en begin april beet een wolf drie schapen dood in een weiland in het buitengebied van het Achterhoekse dorp.

Volledig scherm Beelden van de goudjakhals die eerder werd gespot op een ecoduct op de Veluwe © Wageningen Environmental Research