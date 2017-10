Wolf voor de tweede keer gespot op de Veluwe

Herman Rouwenhorst, fervent natuurfotograaf uit het belendende Epe, zag de wolf woensdagmorgen naar eigen zeggen op nog geen honderd meter afstand. ,,Midden op het ruiterpad. Ken je de film Dances with Wolves? Daar komen man en wolf elkaar opeens tegen en ze blijven stokstijf staan. Hier gebeurde dat ook. De wolf keek me een tijdje aan, draaide zich daarna om en liep op z'n dooie gemakje weg. Kippenvel". Rouwenhorst is geen stadsmens die een Mechelse herder gemakkelijk voor een wolf houdt. De oud onderwijzer uit Epe is bijna elke dag in het bos te vinden, en deze periode met een dubbel enthousiasme: de herfsttijd zorgt immers voor paddenstoelen en felle tinten en zijn blog staat er vol met zulke foto's.

Foto

Foto's van de wolf? Die heeft hij dus niet. ,,Ik had woensdag een standaardlens mee en een groothoek, geen telelens, dat zul je altijd zien", zegt hij en vandaag is hij met de juiste apparatuur al vroeg op pad gegaan om een kans te wagen. Hij weet: mensen geloven pas dat je een UFO hebt gezien als er een foto van is en zo is het met de wolf niet anders. ,,Ik hield het aanvankelijk zelfs stil voor mijn vrouw, maar toen ik de krant zag dat de wolf nog vaker is gespot durfde ik het te zeggen. En ik weet het zeker ook; het is een wolf en hij is hier!"