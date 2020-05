Wolf in Brabant doodt nog eens drie schapen. ‘Het is wachten totdat-ie een kind aanvalt’

Het gaat om schapen van een hobbyboer, die er in totaal zo'n 26 heeft rondlopen. De speciale netten die beschikbaar worden gesteld voor boeren in deze omgeving, kwamen hier niet op tijd.



,,Ik kan onmogelijk het complete terrein goed afrasteren in mijn eentje, daarvoor is het te groot", vertelt Pierre van Bladel, vader van de hobbyboer en zelf veehouder. ,,Die wolf hoeft van mij echt niet per se dood, maar hij vertoont echt afwijkend gedrag. Gisteren is hij om 6.00 uur 's ochtends gezien op het sportpark. Het is hier te dichtbevolkt om zo'n beest rond te kunnen laten lopen. Ik vrees voor mijn kalveren, of voor honden en katten in de buurt. Ik denk zelfs dat het wachten is tot die wolf een keer een kind aanvalt.”