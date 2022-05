Wolf doodt vermoedelijk voor het eerst in Nederland een koe, drie andere koeien gewond

HEEZE/SOMEREN - Het lijkt erop dat de wolf voor het eerst in Nederland een koe heeft gedood. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of de slachtpartij die zich in een weiland tussen Heeze en Someren heeft afgespeeld het werk is van een wolf, maar daar lijkt het wel op.

Peter en Marion Verest kwamen maandag bij het bloederige tafereel uit. Ze runnen een akkerbouw- en veebedrijf in Someren-Heide en hebben een stuk weiland tussen Someren en Heeze, vlakbij conferentiehotel Kapellerput in Heeze. Daar stonden vier drachtige koeien.

Eén koe heeft de slachting niet overleefd. De drie andere koeien raakten gewond. Wat er precies is gebeurd, moet onderzoek nog uitwijzen. De koe die is overleden, is zeker tien keer gebeten. Toen de twee op de plaats delict kwamen, hingen de ingewanden uit het dode dier.

‘Hier ben je geen boer voor geworden’

De koeien die het hebben overleefd, laten enkele bijtplekken zien, vooral op de bil. ,,Ze maken het op zich goed", vertelt Peter Verest. ,,We gaan nu twee keer per dag kijken. Ze zijn erg gestrest. We proberen ze tot rust te brengen.”

Het stel is flink geschrokken van wat er is gebeurd. ,,Hier ben je geen boer voor geworden. Het lijkt het werk van een wolf, maar dat zijn ze nog aan het onderzoeken”, aldus Verest.

,,Echt bizar”, zo omschrijft boswachter Mari de Bijl van Brabants Landschap de dood van de koe. ,,Het moet nog blijken of dit door een wolf is gedaan. Maar als dat zo is dan is dit heel slecht voor het draagvlak van de wolf.”

De Bijl vindt dat er dan ook moet worden ingegrepen. ,,Als uit onderzoek blijkt dat een wolf dit heeft veroorzaakt, dan denk ik dat we rigoureus moeten ingrijpen en deze wolf moeten afschieten. Want dit gaat echt alle perken te buiten.”

Uitslag onderzoek voor 20 mei

Volgens De Bijl lijkt het onwaarschijnlijk dat de slachtpartij het werk is van de GW1625M, de wolf die lange tijd in natuurgebied De Groote Heide heeft geleefd. Die is namelijk naar Duitsland vertrokken. Deze ‘heidewolf’ heeft in de periode dat hij in de regio vertoefde verschillende schapen doodgebeten. ,,Maar dat is kinderspel vergeleken met wat nu is gebeurd”, zegt De Bijl.

Hij hoopt dat onderzoek snel uitwijst wie de dader is. Medewerkers van BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenschade bijhoudt en onderzoek regelt, hebben dinsdagochtend DNA afgenomen. Het DNA zal worden onderzocht via een spoedanalyse. De uitslag wordt uiterlijk vrijdag 20 mei verwacht.

Als een wolf de dader is, dan zou het voor het eerst sinds zijn terugkeer in Nederland zijn, dat het dier een gezonde koe heeft gedood. Kalfjes waren al wel eerder het slachtoffer, net als schapen, geiten en lammetjes.

,,Als het klopt, dan zou het inderdaad de eerste keer zijn”, bevestigt Maurice La Haye van de organisatie Wolven in Nederland. Hij sluit niet uit dat meerdere wolven tegelijk hebben aangevallen. ,,Dat zou kunnen. Ze gaan wel eens samen op jacht.”

Volgens La Haye zijn in Vlaanderen al wel koeien gedood door wolven. Maar dan ging het om runderen waarmee iets aan de hand was.

Volgens de medewerker van Wolven in Nederland is er allerminst reden tot paniek en helpt het doden van de boosdoener zeker niet: ,,We kunnen niet meer van de wolf af. Als deze dood gaat, komt er wel weer een nieuwe.”

Volledig scherm Schapen lopen achter een afrastering om ze te beschermen tegen de wolf. © Rene Manders/DCI Media

De wolf doden, vangen of verstoren mag overigens niet in Nederland. Landbouwdieren preventief beschermen is vooralsnog de enige optie. Volgens La Haye kunnen veehouders veel doen: ,,Een afrastering werkt over het algemeen al goed.”

Mark van Kuijk van de plaatselijke ZLTO-afdeling heeft in de app-groep het incident gemeld bij zijn collega-agrariërs. ,,Om iedereen weer alert te maken", zegt hij. We waren juist blij dat we van de wolf af waren. Het was al weer een tijdje rustig. Maar helaas. Dit is niet fijn.”

In deze tijd van het jaar gaan veel koeien juist weer de wei in. Behalve een gedegen afrastering is goed opletten het devies van Van Kuijk aan rundveehouders: ,,Veel meer kunnen we niet doen.”