Woedende jongeren uit Urk dringen huis binnen en roepen ‘Geertje Wilders!’

Het liep finaal uit de hand op Urk. Aan het begin van de avond drong een grote groep jongeren - schattingen lopen uiteen van 70 tot ver in de 100 - het huis van de familie Boukhizzou aan de Noorderpalen binnen. Op zoek naar Soufyan. Zijn moeder probeerde haar gezin te beschermen, maar werd tegen de grond gewerkt en raakte gewond. Soufyan kreeg klappen, zijn zus ook. De jongeren riepen ‘Geertje Wilders’, gooiden met vuurwerk en stenen. De politie op Urk riep de hulp in van collega’s uit andere gemeenten om de meute te verdrijven. Dat ging gepaard met de wapenstok.



Waarom gebeurde dit? Er gaan twee versies rond op Urk. Volgens buurtbewoners zou Soufyan vervelend hebben gedaan tegen de vriendin van een plaatsgenoot. Dit verhaal wordt razendsnel gedeeld via app's en gesprekken op straat. ,,Dat moet je niet doen als Marokkaan, dan heb je de poppen aan het dansen op Urk’’, zegt een vrouw die de hond uitlaat in de buurt van de Noorderpalen. Volgens Soufyan (,,Ik ben gewoon geboren op Urk’’) is er iets anders aan de hand. Bovengenoemde kwestie is afgelopen weekend al opgelost, zegt hij. ,,Het gaat om wraak’’.